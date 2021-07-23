Вчора "біло-сині" провели другий тренувальний день на зборах у австрійському селищі Медрац, інформує офіційний сайт клубу.

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Програма занять складалася з двох етапів. Перед початком ранкового Луческу сказав гравцям, що якщо хтось відчуває сильну втому, може прямо повідомити тренерському штабу, щоб скорегувати індивідуальне навантаження. Роботою упродовж попереднього дня румун був задоволений. Зі старту 75-річний Містер сам взявся показувати, як повинен рухатися і куди віддавати м'яч кожен гравець. Потім емоційно реагував на кожну невдалу дію та хвалив словом "браво" після вдалих.

Нагадаємо, Динамо розпочне офіційний сезон 1 серпня матчем 2 туру УПЛ проти Вереса. До цього кияни проведуть ще два спаринги – з берлінським Уніоном (23 липня) та Вільяреалом (26 липня).

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