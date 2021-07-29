"Шахтер приветствует Мирча Луческу с днем рождения. Сегодня бывшему тренеру команды исполняется 76 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия", – говорится в поздравлении "горняков".

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Отметим, что Луческу является культовым тренером для Шахтера – румын возглавлял донецкий клуб с 2004 по 2016 годы. Во главе "горняков" специалист 8 раз становился чемпионом Украины, 6 раз – обладателем Кубка Украины и 7 раз – триумфатором Суперкубка. Лучшим его достижением стала победа в Кубке УЕФА в сезоне 2008/09.

К слову, в прошлом году Мирча возглавил Динамо, с которым продолжил коллекционирование трофеев – "бело-синие" под его руководством выиграли Кубок, Суперкубок и чемпионат в первый год работы румына.

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