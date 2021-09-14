Донецький клуб не забуває про своїх легенд – цього разу вітань удостоївся бразильський екс-легіонер Дуглас Коста.

Шахтар привітав свого колишнього півзахисника Дугласа Косту з днем народження – екс-зірці "гірників" виповнився 31 рік.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер "помаранчево-чорні" виклали відео з нарізкою ефектних голів Дугласа, які він забивав у футболці донецького клубу.

Нагадаємо, Коста виступав за Шахтар з 2010 по 2015 роки і за цей час провів за "гірників" 203 матчі, в яких забив 38 голів. З донецькою командою він став п'ятиразовим чемпіоном УПЛ, виграв три Кубки України і чотири Суперкубки.

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