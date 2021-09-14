Донецкий клуб не забывает о своих легендах – на этот раз поздравлений удостоился бразильский экс-легионер Дуглас Коста.

Шахтер поздравил своего бывшего полузащитника Дугласа Косту с днем ​​рождения – экс-звезде "горняков" исполнился 31 год.

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На своей странице в социальной сети Твиттер "оранжево-черные" выложили видео с нарезкой эффектных голов Дугласа, которые он забивал в футболке донецкого клуба.

Напомним, Коста выступал за Шахтер с 2010 по 2015 годы и за это время провел за "горняков" 203 матча, в которых забил 38 голов. С донецкой командой он стал пятикратным чемпионом УПЛ, выиграл три Кубка Украины и четыре Суперкубка.

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