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Шахтар презентував специфічний дизайн клубного автобуса – думки фанів розділились

17:14 - Читать на русском
Шахтар презентував специфічний дизайн клубного автобуса – думки фанів розділились
Автобус Шахтаря / Фото ФК Шахтар

Дизайнери донецького клубу вирішили задіяти максимум фантазії на новий вигляд клубного транспорту "гірників".

Шахтар на честь дострокової перемоги в УПЛ вирішив змінити дизайн свого автобуса. Тепер на транспорті донецького клубу зображений величезний гравець у футболці "гірників", але без голови.

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Вболівальники Шахтаря розділились на два табори, половині – це творіння до вподоби, решта вважають, що попередній дизайн був набагато кращим.

Нагадаємо, Шахтар став тріумфатором чемпіонату України за 5 турів до завершення турніру.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

Представляем новый дизайн клубного автобуса «Шахтера»! ⠀ Главный элемент айдентики – домашняя игровая футболка, созданная на основе легендарной формы, в которой «Шахтер» завоевал Кубок УЕФА. ⠀ На матч с «Зарей» в статусе чемпиона-2019/20 команда приедет на автобусе с новым дизайном, который заряжен побеждать! ⠀ We bring you the new design of the Shakhtar club bus! ⠀ The main identity element is the home shirt created on the basis of the legendary kit in which Shakhtar won the UEFA Cup. ⠀ The 2019/20 champions-elect will arrive for the game vs Zorya on the bus featuring the new design which is fired up to win! ⠀ Представляємо новий дизайн клубного автобуса «Шахтаря»! ⠀ Головний елемент айдентики – домашня ігрова футболка, створена на основі легендарної форми, у якій «Шахтар» здобув Кубок УЄФА. ⠀ На матч із «Зорею» в статусі чемпіона-2019/20 команда приїде на автобусі з новим дизайном, що заряджений перемагати! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #автобус #bus #Parimatch #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #Чемпионы

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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