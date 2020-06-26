Шахтар презентував специфічний дизайн клубного автобуса – думки фанів розділились

Дизайнери донецького клубу вирішили задіяти максимум фантазії на новий вигляд клубного транспорту "гірників".

Шахтар на честь дострокової перемоги в УПЛ вирішив змінити дизайн свого автобуса. Тепер на транспорті донецького клубу зображений величезний гравець у футболці "гірників", але без голови.

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Вболівальники Шахтаря розділились на два табори, половині – це творіння до вподоби, решта вважають, що попередній дизайн був набагато кращим.

Нагадаємо, Шахтар став тріумфатором чемпіонату України за 5 турів до завершення турніру.

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