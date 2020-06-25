Бондар вважає, що ще не заслужив грати за Шахтар під номером Ракицького

Захисник Шахтаря Валерій Бондар зізнався, що свій ігровий номер у донецькій команді одержав випадково.

"Усі гравці, які є в U-19, дублі, вже мають номери у першій команді. Коли я дивився в УПЛ на сайт, в кого який номер, не знаю, хто мені присвоював, але 77 у мене був від початку. Розмовляв із Ярославом Ракицьким. Він не проти, щоб я взяв 44-й. Але я вважаю, що на все свій час. Мабуть, треба це заслужити", – сказав Бондар в ефірі відео-журналу Yellow.

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Нагадаємо, Бондар – вихованець клубної академії Шахтаря. За головну команду "помаранчево-чорних" дебютував 4 травня 2019 року у матчі проти Львова. Дебютний гол в УПЛ забив у ворота полтавської Ворскли у вересні 2019-го. У поточному сезоні провів за донецький клуб 10 поєдинків.

Наприкінці травня на тренуванні Валерій травмувався – у 21-річного оборонця діагностували перелом лівої щиколотки. Відновлення після таких травм може тривати до трьох місяців.

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