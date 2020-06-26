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Шахтер презентовал специфический дизайн клубного автобуса – мнения фанов разделились

17:14 - Читати українською
Шахтер презентовал специфический дизайн клубного автобуса – мнения фанов разделились
Автобус Шахтера / Фото ФК Шахтер

Дизайнеры донецкого клуба решили задействовать максимум фантазии на новый вид клубного транспорта "горняков".

Шахтер в честь досрочной победы в УПЛ решил изменить дизайн своего автобуса. Теперь на транспорте донецкого клуба изображен огромный игрок в футболке "горняков", но без головы.

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Болельщики Шахтера разделились на два лагеря, половине – это творение нравится, остальные считают, что предыдущий дизайн был намного лучше.

Напомним, Шахтер стал триумфатором чемпионата Украины за 5 туров до завершения турнира.

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Представляем новый дизайн клубного автобуса «Шахтера»! ⠀ Главный элемент айдентики – домашняя игровая футболка, созданная на основе легендарной формы, в которой «Шахтер» завоевал Кубок УЕФА. ⠀ На матч с «Зарей» в статусе чемпиона-2019/20 команда приедет на автобусе с новым дизайном, который заряжен побеждать! ⠀ We bring you the new design of the Shakhtar club bus! ⠀ The main identity element is the home shirt created on the basis of the legendary kit in which Shakhtar won the UEFA Cup. ⠀ The 2019/20 champions-elect will arrive for the game vs Zorya on the bus featuring the new design which is fired up to win! ⠀ Представляємо новий дизайн клубного автобуса «Шахтаря»! ⠀ Головний елемент айдентики – домашня ігрова футболка, створена на основі легендарної форми, у якій «Шахтар» здобув Кубок УЄФА. ⠀ На матч із «Зорею» в статусі чемпіона-2019/20 команда приїде на автобусі з новим дизайном, що заряджений перемагати! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #автобус #bus #Parimatch #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #Чемпионы

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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