"Навіщо Шевченку зараз йти в Мілан, це посередня команда", – Маркевич про можливість Шеви очолити "россонері"

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич поділився думкою щодо можливого призначення Андрія Шевченка на посаду головного тренера Мілана.

"Навіщо йому зараз йти в Мілан? По-перше, там немає команди. По-друге, у нього збірна зараз добре грає. Дай бог команда буде в фінальній частині Євро-2020. Потрібно потрапити туди, на турнірі команда повинна себе проявити.

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А пізніше він вже може думати. Може, і не в Мілан. Дивився гру "россонері" не один раз. Там немає серйозних гравців, посередня команда для Італії, залишилася одна назва. Там можна просто згоріти, вже 4 тренери до нього так зробили", – розповів Маркевич в ефірі радіопрограми Мова футболу.

Нагадаємо, Мілан призначив Стефано Піолі на посаду головного тренера команди через невтішні результати під керівництвом Марко Джампаоло. Повідомлялось, що керівництво "россонері" вели переговори і з Андрієм Шевченком.

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