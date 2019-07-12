Шахтар повернувся з завершальних закордонних зборів

Донецький Шахтар продовжить підготовку до нового сезону в Україні.

Шахтар повернувся у Київ із завершальних закордонних зборів, які проходили у Австрії, повідомляє офіційний сайт "гірників". Футболісти отримали 2 вихідні, а вже з 15-го липня продовжать підготовку до нового сезону на базі в Святошино.

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До слова, на зборах в Австрії команда Луїша Каштру провела 5 спарингів, 3 з яких закінчились перемогою "гірників", один нічиєю та ще один поразкою.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України для Шахтаря розпочнеться 28 липня поєдинком за Суперкубок проти київського Динамо.

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