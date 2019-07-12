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Шахтар повернувся з завершальних закордонних зборів

12 липня 23:32 72 Читать на русском
Шахтар повернувся з завершальних закордонних зборів
Шахтар повернувся зі зборів / ФК Шахтар

Донецький Шахтар продовжить підготовку до нового сезону в Україні.

Шахтар повернувся у Київ із завершальних закордонних зборів, які проходили у Австрії, повідомляє офіційний сайт "гірників". Футболісти отримали 2 вихідні, а вже з 15-го липня продовжать підготовку до нового сезону на базі в Святошино.

Шахтар у новому сезоні може грати у формі без традиційних чорних смуг

До слова, на зборах в Австрії команда Луїша Каштру провела 5 спарингів, 3 з яких закінчились перемогою "гірників", один нічиєю та ще один поразкою.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України для Шахтаря розпочнеться 28 липня поєдинком за Суперкубок проти київського Динамо.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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Теги
Шахтар Шахтар Міжсезонні збори
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