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Шахтер вернулся из заключительных зарубежных сборов

12 июля 23:32 20 Читати українською
Шахтер вернулся из заключительных зарубежных сборов
Шахтер вернулся со сборов / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер продолжит подготовку к новому сезону в Украине.

Шахтер вернулся в Киев из заключительных иностранных сборов, которые проходили в Австрии, сообщает официальный сайт "горняков". Футболисты получили 2 выходных, а уже с 15-го июля продолжат подготовку к новому сезону на базе в Святошино.

Шахтер в новом сезоне может играть в форме без традиционных черных полос

К слову, на сборах в Австрии команда Луиша Каштру провела 5 спаррингов, 3 из которых закончились победой "горняков", один ничьей и еще один поражением.

Напомним, новый сезон чемпионата Украины для Шахтера начнется 28 июля поединком за Суперкубок против киевского Динамо.

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Шахтер Шахтер Межсезонные сборы
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