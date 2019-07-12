Шахтер вернулся из заключительных зарубежных сборов

Донецкий Шахтер продолжит подготовку к новому сезону в Украине.

Шахтер вернулся в Киев из заключительных иностранных сборов, которые проходили в Австрии, сообщает официальный сайт "горняков". Футболисты получили 2 выходных, а уже с 15-го июля продолжат подготовку к новому сезону на базе в Святошино.

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К слову, на сборах в Австрии команда Луиша Каштру провела 5 спаррингов, 3 из которых закончились победой "горняков", один ничьей и еще один поражением.

Напомним, новый сезон чемпионата Украины для Шахтера начнется 28 июля поединком за Суперкубок против киевского Динамо.

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