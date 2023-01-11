"Він приєднається до Арсенала. Вважаю, що футбольні трансфери – це гра розуму між покупцем та продавцем. Шахтар знає якість гравця і знає, що Арсенал його дуже хоче. Думаю, що це станеться, але, можливо, наприкінці трансферного вікна.

"Не думаю, що Челсі має намір пропонувати за Мудрика 88 мільйонів фунтів", – журналіст

Шахтар буде продовжувати наполягати й вести переговори до кінця, щоб отримати найбільшу суму за свого гравця, але вони будуть знати про бажання футболіста перейти й не захочуть розчаровувати його.

Це також величезна можливість для них інвестувати в інших гравців. Я переконаний, що перехід відбудеться. Звичайно, вболівальники Арсенала хотіли б, щоб це сталося швидше, він стане значним поповненням", – цитує Санья Evening Standard.

Єдиним реальним претендентом на Мудрика зараз є саме "каноніри", які продовжують вести перемовини з Шахтарем. Челсі нещодавно вибув із боротьби.

Мудрик в Арсенал: продадуть чи не продадуть взимку?