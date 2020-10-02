Донецький Шахтар за посередництвом компанії "Шахтар-Трейдинг" розпочав підготовку до відкриття своїх фан-магазинів у Києві влітку 2021 року, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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У фірмових бутиках буде представлена ​​форма команди, а також вся клубна атрибутика. Серед локацій розглядають територію біля НСК Олімпійський, а також великі торгові центри (Ocean Plaza і ЦУМ). Загалом планується запуск трьох таких крамниць.

Відкриття магазинів у Києві готується до початку співпраці Шахтаря з компанією Puma, яка нещодавно стала новим технчним спонсором "помаранчево-чорних". Презентація нової ігрової форми "гірників" запланована перед стартом сезону 2021/22.

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