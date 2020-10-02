Донецкий Шахтер посредством компании "Шахтер-Трейдинг" начал подготовку к открытию своих фан-магазинов в Киеве летом 2021 года, сообщает официальный сайт "горняков".

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В фирменных бутиках будет представлена ​​форма команды, а также вся клубная атрибутика. Среди локаций рассматривают территорию возле НСК Олимпийский, а также крупные торговые центры (Ocean Plaza и ЦУМ). Всего планируется запуск трех таких магазинов.

Открытие магазинов в Киеве готовится к началу сотрудничества Шахтера с компанией Puma, которая недавно стала новым технчним спонсором "оранжево-черных". Презентация новой игровой формы "горняков" запланирована перед стартом сезона 2021/22.

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