"Шахтар переїхала італійська машина": Воробей підсумував болючу поразку "гірників" від Інтера

"Прикро так завершувати євротурнір. Не те що образливо. Шахтар не заслуговував такого результату за виступами в турнірі. Тому прикро вдвічі більше.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

По грі – Шахтар тактично програв Інтеру ще до початку матчу. Вони не дали жодного шансу. Якщо в першому таймі виникали якісь шанси, то в кінці вже почалася повна анархія. Гравці виявилися не готові, опустивши руки після 0:3. Конте повністю переграв Каштру. Шахтар переїхала італійська машина", – наводить слова Воробея сайт каналів "Футбол".

Нагадаємо, фінал Ліги Європи 2019/20 відбудеться 21 серпня – Інтер зустрінеться із Севільєю.

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