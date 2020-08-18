toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

"Шахтар переїхала італійська машина": Воробей підсумував болючу поразку "гірників" від Інтера

17:22 - Читать на русском
"Шахтар переїхала італійська машина": Воробей підсумував болючу поразку "гірників" від Інтера
Гравці Шахтаря / Сайт клубу

Екс-форвард Шахтаря Андрій Воробей прокоментував поразку команди Каштру в матчі 1/2 фіналу Ліги Європи проти Інтера (0:5).

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Прикро так завершувати євротурнір. Не те що образливо. Шахтар не заслуговував такого результату за виступами в турнірі. Тому прикро вдвічі більше.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

По грі – Шахтар тактично програв Інтеру ще до початку матчу. Вони не дали жодного шансу. Якщо в першому таймі виникали якісь шанси, то в кінці вже почалася повна анархія. Гравці виявилися не готові, опустивши руки після 0:3. Конте повністю переграв Каштру. Шахтар переїхала італійська машина", – наводить слова Воробея сайт каналів "Футбол".

Нагадаємо, фінал Ліги Європи 2019/20 відбудеться 21 серпня – Інтер зустрінеться із Севільєю.

"Шахтар втоптали у болото по самі вуха": у чому груба помилка Каштру, розчарування Тайсоном, а Коноплянці варто піти

blog_ava
Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу
00:48
37821
Теги
Інтер - Шахтар Андрій Андрій Воробей Шахтар Шахтар Ліга Європи
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо може повернути Артема Кравця
    Україна — 16:282269 Динамо може повернути Артема Кравця
2
год
:
59
хв
Динамо Брест
21:00
Астана
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?