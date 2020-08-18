"Шахтер переехала итальянская машина": Воробей подытожил болезненное поражение "горняков" от Интера

"Досадно так завершать евротурнир. Не то что обидно. Шахтер не заслуживал такого результата по выступлениям в турнире. Поэтому обидно вдвойне.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

По игре – Шахтер тактически проиграл Интеру еще до начала матча. Они не дали ни единого шанса. Если в первом тайме возникали какие-то шансы, то в конце уже началась полная анархия. Игроки оказались не готовы, опустив руки после 0:3. Конте полностью переиграл Каштру. Шахтер переехала итальянская машина", – приводит слова Воробея сайт каналов "Футбол".

Напомним, финал Лиги Европы 2019/20 состоится 21 августа – Интер встретится с Севильей.

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