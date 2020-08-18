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"Шахтер переехала итальянская машина": Воробей подытожил болезненное поражение "горняков" от Интера

17:26 - Читати українською
"Шахтер переехала итальянская машина": Воробей подытожил болезненное поражение "горняков" от Интера
Игроки Шахтера / Сайт клуба

Экс-форвард Шахтера Андрей Воробей прокомментировал поражение команды Каштру в матче 1/2 финала Лиги Европы против Интера (0:5).

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Досадно так завершать евротурнир. Не то что обидно. Шахтер не заслуживал такого результата по выступлениям в турнире. Поэтому обидно вдвойне.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

По игре – Шахтер тактически проиграл Интеру еще до начала матча. Они не дали ни единого шанса. Если в первом тайме возникали какие-то шансы, то в конце уже началась полная анархия. Игроки оказались не готовы, опустив руки после 0:3. Конте полностью переиграл Каштру. Шахтер переехала итальянская машина", – приводит слова Воробея сайт каналов "Футбол".

Напомним, финал Лиги Европы 2019/20 состоится 21 августа – Интер встретится с Севильей.

"Шахтар втоптали у болото по самі вуха": у чому груба помилка Каштру, розчарування Тайсоном, а Коноплянці варто піти

blog_ava
Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча
00:49
37821
Теги
Интер - Шахтер Андрей Андрей Воробей Шахтер Шахтер Лига Европы
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