Ще троє гравців Шахтаря досі перебувають в лазареті.

Валерій Бондар повернеться до повноцінного тренувального процесу вже після матчів збірних, повідомляє ТаТоТаке.

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Захисник відновлюється від перелому ключиці, якого зазнав у липні в грі проти Металіста 1925. Травмовані Став Лемкін та Педрінью зможуть відновитись приблизно через місяць, а Лассіна Траоре повернеться до тренувань у січні.

До слова, Бондар виступає за основну команду Шахтаря з 2019 року, награвши за "гірників" 75 матчів (2 голи та 1 асист).

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