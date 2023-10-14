Шахтар отримає підсилення після матчів збірних
Ще троє гравців Шахтаря досі перебувають в лазареті.
Валерій Бондар повернеться до повноцінного тренувального процесу вже після матчів збірних, повідомляє ТаТоТаке.
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Захисник відновлюється від перелому ключиці, якого зазнав у липні в грі проти Металіста 1925. Травмовані Став Лемкін та Педрінью зможуть відновитись приблизно через місяць, а Лассіна Траоре повернеться до тренувань у січні.
До слова, Бондар виступає за основну команду Шахтаря з 2019 року, награвши за "гірників" 75 матчів (2 голи та 1 асист).
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