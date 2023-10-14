Еще трое игроков Шахтера до сих пор находятся в лазарете.

Валерий Бондарь вернется к полноценному тренировочному процессу уже после матчей сборных, сообщает ТаТоТаке.

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Защитник восстанавливается от перелома ключицы, который получил в июле в игре против Металлиста 1925. Травмированные Став Лемкин и Педринью смогут восстановиться примерно через месяц, а Лассина Траоре вернется к тренировкам в январе.

К слову, Бондарь выступает за основную команду Шахтера с 2019 года, наиграв за "горняков" 75 матчей (2 гола и 1 ассист).

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