Новачок АПЛ зробив "гірникам" нову пропозицію у розмірі 20 млн євро, стверджує Fussball Transfers.

Мудрик та Матвієнко стали цілями Брентфорда на літо, – ЗМІ

Взимку Брентфорд робив аж дві ставки щодо Мудрика (12 млн і 15 млн+бонуси), однак обидві Шахтар відхилив. Тепер "бджоли" відновили наполегливі спроби підписати 21-річного хавбека. Цікаво, що за Transfermarkt його ціна значно скромніша – всього 4 млн євро.

Додамо, що у поточному сезоні Мудрик провів 19 матчів, в яких оформив 2 голи та 9 асистів. Раніше хавбек підписав з Шахтарем новий контракт до кінця 2026 року.

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