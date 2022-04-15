Новичок АПЛ сделал "горнякам" новое предложение в размере 20 млн евро, утверждает Fussball Transfers.

Мудрик и Матвиенко стали целями Брентфорда на лето, – СМИ

Зимой Брентфорд делал две ставки по Мудрику (12 млн и 15 млн+бонусы), однако обе Шахтер отклонил. Теперь "пчелы" возобновили упорные попытки подписать 21-летнего хавбека. Интересно, что по Transfermarkt его цена гораздо скромнее – всего 4 млн евро.

Добавим, что в текущем сезоне Мудрик провел 19 матчей, в которых оформил 2 гола и 9 ассистов. Ранее хавбек подписал с Шахтером новый контракт до конца 2026 года.

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