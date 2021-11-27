Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі вирішив надати відпочинок кільком зірковим гравцям у матчі 16-го туру УПЛ проти Інгульця.

До заявки "гірників" на гру з Інгульцем потрапив 21 гравець, повідомляє офіційний твіттер клубу. Відзначимо, що до списку потрапив юний воротар Тимур Пузанков, а от зіграти не зможуть Ісмаїлі, Алан Патрік, Коноплянка, Степаненко та Фернандо.

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Воротарі: Пятов, Трубін, Пузанков.

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Корнієнко, Бондар.

Півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Соломон, Педрінью.

Нападник: Сікан.

Додамо, матч Інгулець – Шахтар відбудеться вже завтра, 28 листопада, початок о 14:00. "Гірники" наразі відстають від Динамо на 3 пункти – кияни вже зіграли свій матч проти Миная (2:0).

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