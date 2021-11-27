В заявку "горняков" на игру с Ингульцем попал 21 игрок, сообщает официальный твиттер клуба. Отметим, что в список попал юный вратарь Тимур Пузанков, а вот сыграть не смогут Исмаили, Алан Патрик, Коноплянка, Степаненко и Фернандо.

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Вратари: Пятов, Трубин, Пузанков.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Соломон, Педринью.

Нападающий: Сикан.

Добавим, матч Ингулец – Шахтер состоится уже завтра, 28 ноября, начало в 14:00. "Горняки" отстают от Динамо на 3 пункта – киевляне уже сыграли свой матч против Миная (2:0).

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