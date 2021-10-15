Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби определился с игроками, которые смогут сыграть в матче 11-го тура УПЛ против Зари.

В заявку "горняков" попали 22 игрока, сообщает официальный твиттер клуба. Отметим отсутствие центрального защитника Сергея Кривцова, который пропустит встречу из-за дисквалификации, и Виктора Корниенко. Зато в состав вернулся Исмаили.

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Вратари: Трубин, Пятов, Шевченко.

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондар.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков, Педринью.

Нападающие: Сикан, Фернандо.

Добавим, что поединок Шахтер – Заря состоится уже сегодня, 15 октября, начало в 17:00. "Горняки" пока вторые с 23 очками в активе, а луганчане с 20 пунктами занимают четвертую строчку.

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