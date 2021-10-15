Два гранди українського футболу – Динамо і Шахтар – вирішили покращити головну арену країни та реалізували спільний проєкт.

Прес-служби донеччан і киян одночасно оголосили про модернізацію на НСК Олімпійський. Після спільного встановлення газону нового покоління настала черга лав для запасних.

Динамо знову з Монзуль, Шахтар і Зорю обслуговуватиме Пасхал – суддівські призначення на 11-й тур УПЛ

Одна частина сидінь оновлена у кольорах Динамо, інша – Шахтаря. Крісла обладнані системою підігріву з трьома функціями на спинках і сидіннях. "Біло-сині" зазначають, що під час матчів Динамо конструкції будуть оформлені у клубних тонах, а під час інших ігор будуть відповідати символіці інших команд.

Зауважимо, лава запасних, яка використовувалась до цього, була встановлена ще перед домашнім Євро-2012.

Петракову і збірній України заважає несподівана проблема, Динамо і Шахтар отримали одну ціль, а Вернидуб "вакцинувався"