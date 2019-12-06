toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - РОМА

Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

22:15 140 Читать на русском
Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар розгромив Олімпік в рамках 17-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

4’ Микола Матвієнко
77’ Марлос
90+1’ Ісмаїлі
 
4’ Микола Матвієнко
77’ Марлос
90+1’ Ісмаїлі

Рахунок у звітному матчі вже на 4-й хвилині відкрив Матвієнко. Оформити розгром "гірникам" вдалося у другому таймі – постаралися Марлос та Ісмаїлі.

Шахтар розгромив Олімпік, готуючись до вирішального матчу Ліги чемпіонів, і збільшив відрив від Динамо

Шахтар після цієї перемоги набрав 47 очок і відірвався від Динамо на вершині таблиці на 14 пунктів. Олімпік залишився на 7 місці УПЛ з 18 заліковими балами в активі.

blog_ava
Шахтар претендує на таланта Корінтіанса – клуби з топ-чемпіонатів нав'яжуть конкуренцію "гірникам"
10:49
5579
Теги
Шахтар - Олімпік Олімпік Олімпік Шахтар Шахтар Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
1
хв
Олександрія
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук