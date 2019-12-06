Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Шахтар – Олімпік: цікавий розгром перед Аталантою, прогрес дуету Тете та Додо, неоднозначний Матвієнко
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Польща – Україна: господарі офіційно назвали місце проведення матчуЄвро-2020 — 20:43 1645
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