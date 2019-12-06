Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар розгромив Олімпік в рамках 17-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Рахунок у звітному матчі вже на 4-й хвилині відкрив Матвієнко. Оформити розгром "гірникам" вдалося у другому таймі – постаралися Марлос та Ісмаїлі.

Шахтар розгромив Олімпік, готуючись до вирішального матчу Ліги чемпіонів, і збільшив відрив від Динамо

Шахтар після цієї перемоги набрав 47 очок і відірвався від Динамо на вершині таблиці на 14 пунктів. Олімпік залишився на 7 місці УПЛ з 18 заліковими балами в активі.