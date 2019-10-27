Каштру – про нічию з Олександрією: Вирішальний фактор – реалізація

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру після матчу 12 туру УПЛ проти Олександрії (0:0) визнав, що здобути чергову перемогу його команді завадила погана реалізація гольових моментів.

"Коли у команди переможна серія, всі думають, що поганого результату не буде. Ми і сьогодні чекали на перемогу, але не реалізували багато моментів. Не найкращий наш день.

У першому таймі ми не грали так добре, як у другому. У другій половині ми домінували, а в першій – наших захисників пресингували, було важко зв'язати гру, недостатньо контролювали м'яч.

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У другому більше виходило показувати свою гру, ми притиснули гравців суперника до своїх воріт. Але вирішальний фактор – реалізація. Ми не реалізували 7-8 моментів, а в останні хвилини взагалі нічого не вийшло.

Коли ми випустили на поле Алана Патріка, він повинен був відповідати за останню третину поля. Він в цьому дуже хороший. Але Алан не так багато часу провів на полі. Його фол був недостатньо грубий для вилучення", – сказав Каштру в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, після 12 турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі 34 очки, що на 10 більше, ніж у київського Динамо, яке йде на другому місці.

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