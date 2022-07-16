Як відомо, 14 липня Шахтар розпочав підготовку до нового сезону на першому зборі у Нідерландах. Окрім тренувальної роботи в Роттердамі, команда проведе серію спарингів із представниками Ередивізі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар проведе спаринг з дворазовим володарем Кубка Нідерландів

Донецький клуб запланував три товариські матчі. Зокрема, 22 липня Шахтар зустрінеться з Фортуною (Сіттард), 26 липня зійдеться з Аяксом, а 30 липня поміряється силами з Утрехтом. Поєдинки з Аяксом і Утрехтом відбудуться на стадіонах суперників у межах благодійного Shakhtar Global Tour for Peace.

Кошти від реалізації квитків та реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян і дітей, які постраждали від війни.

Нагадаємо, за 5 благодійних матчів, зіграних Шахтарем навесні, було зібрано 13,2 мільйона гривень.

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