Шахтар зіграє товариський матч з Фортуною, повідомляє Sittard-geleen.nieuws.nl.

Йовічевіч офіційно очолив Шахтар

Зустріч відбудеться 22 липня о 18:00 за місцевим часом. Спаринг пройде в рамках тренувального збору Шахтаря, перший етап якого заплановано з 14 по 30 липня. За цей час "гірники" мають зіграти три матчі, один з яких проти Аякса 26 липня.

До слова, Фортуна минулого сезону посіла у турнірній таблиці чемпіонаті Нідерландів 15-ту сходинку. Серед досягнень клубу – два Кубки країни (у сезонах 1956/57 та 1963/64).

Нагадаємо, сьогодні Шахтар оголосив про призначення новим головним тренером Ігора Йовічевіча.

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