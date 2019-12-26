Шахтар оголосив п'ятірку претендентів на звання найкращого гравця 2019 року

Донецький Шахтар розпочав голосування за звання найкращого гравця у 2019 році.

П'ятеро номінантів поборються за індивідуальну нагороду, інформує офіційний сайт "гірників".

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Вболівальники обиратимуть з гравців, які ставали найкращими за підсумками хоча б одного місяця у поточному році. Це – Марлос (лютий, серпень, вересень), Жуніор Мораєс (березень, листопад), Андрій Пятов (квітень), Тайсон (травень) і Тарас Степаненко (жовтень, грудень). Відкрите голосування триватиме до 29 грудня на офіційних сторінках Шахтаря в соцмережах.

До слова, найкращим гравцем донецького клубу у 2018 році став Тайсон, а до нього нагороду двічі поспіль вигравав Марлос.

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