Голова селекційного відділу Шахтаря виділив двох португальських талантів, яких хотів би забрати в донецький клуб

Жозе Боту, який очолює селекційний відділ Шахтаря, розповів про молодих португальських гравців, які могли б стати чудовим підсиленням для "гірників".

"З тих, хто ще не проявив себе в перших командах, я виділю двох, яких би мені дуже хотілося забрати в Шахтар – це Тьягу Данташ і Фабіу Сілва. Це два гравці, у яких є все, щоб досягти вершини футбольного світу і чудово вписатися в стиль гри Шахтаря.

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Вони дуже якісні технічно і дуже розумні. Вони не роблять ставку на фізичну готовність. Їхня головна зброя – футбольний розум і швидкість прийняття рішень на полі. У грі Шахтаря це дуже важливо. Так, у Шахтаря є 125 млн євро на Сілву, однак це не є частиною політики клубу – платити так багато за одного гравця", – цитує селекціонера Sport.ua з посиланням на O Jogo.

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До слова, 19-річний хавбек Тьягу Данташ виступає за Бенфіку (саме в цьому клубі раніше працював Боту), а 17-річний форвард Фабіу Сілва захищає кольори Порту.