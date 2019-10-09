Шахтар обіграв Оболонь-Бровар у товариському матчі

Донецький Шахтар та першолігова Оболонь-Бровар зійшлися в товариському матчі на спортивній базі в Святошині поблизу Києва.

Товариський матч

Шахтар – Оболонь-Бровар – 2:0

Голи: Холод, 22, Тотовицький, 82

На перших хвилинах матчу "гірники" створили серйозний тиск на ворота київської команди. Особливою активністю виділявся Тете, який часто загострював ситуацію біля воріт Оболоні-Бровар. Саме з бразильця почалася перша гольова атака команди Луїша Каштру: він обіграв суперника і віддав на Дентінью, той почекав забігання Сіпріано, який помітив у штрафному майданчику неприкритого Холода. Удар Артема став результативним.

Тотовицький повернувся в загальну групу Шахтаря

У другій половині гри гравці Оболоні-Бровар діяли сміливіше, що призвело до кількох моментів біля воріт голкіпера "гірників" Шевченка, однак той зумів відстояти "на нуль". Остаточний рахунок у матчі на 82-й хвилині встановив Тотовицький, який відновився після травми. Після прострілу Бутка Андрій випередив захисника і наступним дотиком пробив повз голкіпера.

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