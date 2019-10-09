Шахтер обыграл Оболонь-Бровар в товарищеском матче

Донецкий Шахтер и перволиговая Оболонь-Бровар сошлись в товарищеском матче на спортивной базе в Святошине под Киевом.

Товарищеский матч

Шахтер – Оболонь-Бровар – 2:0

Голы: Холод, 22, Тотовицкий, 82

На первых минутах матча "горняки" создали серьезное давление на ворота киевской команды. Особой активностью выделялся Тете, который часто обострял ситуацию у ворот Оболони-Бровар. Именно с бразильца началась первая голевая атака команды Луиша Каштру: он обыграл соперника и отдал на Дентинью, тот подождал забегания Сиприано, который заметил в штрафной неприкрытого Холода. Удар Артема стал результативным.

Тотовицкий вернулся в общую группу Шахтера

Во второй половине игры игроки Оболони-Бровар действовали смелее, что привело к нескольким моментам у ворот голкипера "горняков" Шевченко, однако тот сумел отстоять "на ноль". Окончательный счет в матче на 82-й минуте установил Тотовицкий, который восстановился после травмы. После прострела Бутко Андрей опередил защитника и следующим касанием пробил мимо голкипера.

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