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Шахтар обіграв Динамо у фіналі турніру в Мінську для команд U-14 – українці забрали майже усі індивідуальні нагороди

16 лютого 18:05 696 Читать на русском
Шахтар обіграв Динамо у фіналі турніру в Мінську для команд U-14 – українці забрали майже усі індивідуальні нагороди
Шахтар обіграв Динамо у фіналі юніорського турніру / фото Фейсбук ФК Шахтар

У столиці Білорусі завершився міжнародний турнір Minsk Cup-2020 серед футболістів 2006 року народження.

В турнірі взяли участь команди з Італії (Кальярі), Ізраїлю (Маккабі), Росії, Білорусі, Латвії та України. Переможцем турніру став донецький Шахтар. У фіналі "гірники" обіграли київське Динамо з рахунком 2:1, інформує tvr.by.

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До цього в півфіналі Шахтар розгромив Кальярі – 4:0, а Динамо в серії пенальті здолало ФК Мінськ.

Відзначимо, що майже усі індивідуальні нагороди дістались українцям. Зокрема, капітан Шахтаря Артур Бакай визнаний найкращим гравцем турніру. Найкращим голкіпером став Богдан Микитенко з Динамо, найкращим бомбардиром – його одноклубник Матвій Пономаренко (6 голів у 6 матчах), а Олександр Шевченко з Шахтаря визнаний найкращим нападником турніру.

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