Ворскла оголосила про перехід вихованця Динамо – молодого таланта хотів переманити Шахтар

Полтавська Ворскла оголосила про перехід 18-річного півзахисника Артема Кулаковського.

Офіційний сайт Ворскли повідомив про перехід молодого хавбека Артема Кулаковського, який є вихованцем київського Динамо. Футболіст отримував "Золотий м'яч України" в номінації "Найкращий гравець атакувального плану".

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Також зазначається, що Динамо хотіло зберегти Кулаковського. Ще одним претендентом на гравця був донецький Шахтар, але хавбек обрав Полтаву.

"Він впевнений, що зможе тут досягти нових висот у футболі, швидко прогресувати, щоб у майбутньому звернути на себе увагу тренерів головної команди, а згодом, можливо, і когось з провідних європейських клубів", – йдеться в повідомленні на сайті Ворскли.

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