Шахтер обыграл Динамо в финале турнира в Минске для команд U-14 – украинцы забрали почти все индивидуальные награды

В столице Беларуси завершился международный турнир Minsk Cup-2020 среди футболистов 2006 года рождения.

В турнире приняли участие команды из Италии (Кальяри), Израиля (Маккаби), России, Беларуси, Латвии и Украины. Победителем турнира стал донецкий Шахтер. В финале "горняки" обыграли киевское Динамо со счетом 2:1, сообщает tvr.by.

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До этого в полуфинале Шахтер разгромил Кальяри – 4:0, а Динамо в серии пенальти одолело ФК Минск.

Отметим, что почти все индивидуальные награды достались украинцам. В частности, капитан Шахтера Артур Бакай признан лучшим игроком турнира. Лучшим голкипером стал Богдан Микитенко из Динамо, лучшим бомбардиром – его одноклубник Матвей Пономаренко (6 голов в 6 матчах), а Александр Шевченко из Шахтера признан лучшим нападающим турнира.

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