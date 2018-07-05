Шахтар обіграв Аустрію: Жуніор Мораєс відзначився голом

Шахтар здобув розгромну перемогу над Аустрією в товариському поєдинку.

Шахтар на австрійському зборі обіграв Аустрію. Всі голи в активі бразильців "гірників". Перший м'яч на 16-й хвилині з пенальті забив хавбек Жуніор Мораєс, який в міжсезоння перейшов до складу донеччан з київського Динамо. На 44-й хвилині ударом в "дев'ятку" Ісмаїлі подвоїв рахунок, а на 55-й Фернандо Педро потроїв.

Шахтар – Аустрія – 3:0

Голи: Жуніор Мораєс, 16 (з пенальті), Ісмаїлі, 44, Фернандо Педро, 55

Шахтар: Андрій Пятов (Олексій Шевченко, 70), Олег Данченко (Богдан Бутко, 68), Сергій Кривцов (Давід Хочолава, 70), Ярослав Ракицький (Іван Ордець, 70; Додо, 78), Ісмаїлі (Микола Матвієнко, 46), Тарас Степаненко (Олександр Піхальонок, 70), Жуніор Мораєс (Андрій Тотовицький, 70), Марлос (Дентіньо, 70), Алан Патрік (Майкон, 70), Фернандо Педро (Веллінгтон Нем, 70), Віктор Коваленко (Сергій Болбат, 70)