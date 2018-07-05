toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ Новини ЧС 2018

Шахтар обіграв Аустрію: Жуніор Мораєс відзначився голом

21:09 504 Читать на русском
Шахтар обіграв Аустрію: Жуніор Мораєс відзначився голом
ФК Шахтар

Шахтар здобув розгромну перемогу над Аустрією в товариському поєдинку.

Шахтар на австрійському зборі обіграв Аустрію. Всі голи в активі бразильців "гірників". Перший м'яч на 16-й хвилині з пенальті забив хавбек Жуніор Мораєс, який в міжсезоння перейшов до складу донеччан з київського Динамо. На 44-й хвилині ударом в "дев'ятку" Ісмаїлі подвоїв рахунок, а на 55-й Фернандо Педро потроїв.

Шахтар – Аустрія – 3:0

Голи: Жуніор Мораєс, 16 (з пенальті), Ісмаїлі, 44, Фернандо Педро, 55

Шахтар: Андрій Пятов (Олексій Шевченко, 70), Олег Данченко (Богдан Бутко, 68), Сергій Кривцов (Давід Хочолава, 70), Ярослав Ракицький (Іван Ордець, 70; Додо, 78), Ісмаїлі (Микола Матвієнко, 46), Тарас Степаненко (Олександр Піхальонок, 70), Жуніор Мораєс (Андрій Тотовицький, 70), Марлос (Дентіньо, 70), Алан Патрік (Майкон, 70), Фернандо Педро (Веллінгтон Нем, 70), Віктор Коваленко (Сергій Болбат, 70)

Товариські матчі

Шахтар - Аустрія: Четвер 05 липня 2018

Шахтар
- : -
Аустрія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Товариські матчі Шахтар - Аустрія Шахтар Шахтар Аустрія Аустрія Міжсезонні збори
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
26
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук