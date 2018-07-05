Шахтер обыграл Аустрию: Жуниор Мораес отметился голом

Шахтер одержал разгромную победу над Аустрией в товарищеском поединке.

Шахтер на австрийском сборе обыграл Аустрию. Все голы в активе бразильцев "горняков". Первый мяч на 16-й минуте с пенальти забил хавбек Жуниор Мораес, который в межсезонье перешел в состав дончан из киевского Динамо. На 44-й минуте ударом в "девятку" Исмаили удвоил счет, а на 55-й Фернандо Педро утроил.

Шахтер – Аустрия – 3:0

Голы: Жуниор Мораес, 16 (с пенальти), Исмаили, 44, Фернандо Педро, 55

Шахтер: Андрей Пятов (Алексей Шевченко, 70), Олег Данченко (Богдан Бутко, 68), Сергей Кривцов (Давид Хочолава, 70), Ярослав Ракицкий (Иван Ордец, 70; Додо, 78), Исмаили (Николай Матвиенко, 46), Тарас Степаненко (Александр Пихаленок, 70), Жуниор Мораес (Андрей Тотовицкий, 70), Марлос (Дентиньо, 70), Алан Патрик (Майкон, 70), Фернандо Педро (Веллингтон Нем, 70), Виктор Коваленко (Сергей Болбат, 70)