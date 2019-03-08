Єзерський пригадав епічну бійку в Шахтарі та назвав найсильнішого легіонера в історії донеччан

Колишній оборонець донецького Шахтаря Володимир Єзерський пригадав бійку на тренуванні "гірників" між Євгеном Бредуном і Фернандінью.

"Було тренування. Бредун зчепився з Фернандінью, і вони почали "махатися". Ті українські футболісти, які були на той момент у Шахтарі, просто стояли та дивились.

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А 5-6 бразильців оточили Женю і почали його тягати. Я це побачив у побіг, тому що це несправедливість. Коли "махаються" сам на сам, це одне. А коли натовпом на одну людину... Це неправильно. Я так вихований. Прибіг, відсторонив Брандау та Адріано, сказав, що командою не можна нападати на одного.

Після цього Бредун поїхав в оренду. Фернандінью же був лідером команди. Хто був найсильнішим легіонером Шахтаря? Фернандінью. Це гравець без слабких сторін", – розповів Єзерський у програмі Вацко Light.

Відзначимо, що екс-оборонець був на контракті в Шахтарі в 2007-2010 рр. Нині Володимир Єзерський працює із юнацькою збірною України. Натомість Фернандінью виступає за англійський Манчестер Сіті, а Євген Бредун після низки оренд виступав на любительському рівні в окупованому Криму.