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"Та яка політика, ми про це не спілкувались", – гравці збірної України U-18 шокували підтримкою росіян

16:04 2610 Читать на русском
"Та яка політика, ми про це не спілкувались", – гравці збірної України U-18 шокували підтримкою росіян
Збірна України U-18 / УАФ

Окремі гравці збірної України U-18 відверто здивували спілкуванням зі своїми російськими ровесниками на нещодавньому турнірі у Словаччині.

Нещодавно у Словаччині проходив турнір Slovakia Cup, участь у якому брала і збірна України U-18. Підопічні Олега Кузнєцова посіли 4 місце, програвши матч за бронзу команді Росії.

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Як виявилось, команди України та Росії жили в одному готелі, причому гравці активно спілкувались між собою. Деякі футболісти "синьо-жовтих" не цурались підтримки команди країни-агресора.

"Ми раді за вас", "Та яка політика, ми про це навіть не спілкувались", "Гравці збірної Росії сміялись, коли ми розмовляли українською. Ми їм казали, що це сербська, а вони вірили", – як бачимо, українські гравці доволі приязно ставились до росіян.

Нагадаємо, Росія у 2014 році анексувала Крим, а також здійснила незаконне вторгнення на частину Луганської та Донецької областей, які й досі залишаються непідконтрольними Україні.

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