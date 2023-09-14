"Спочатку уболівальники писали мені: "Віддай цей номер, ти його не гідний". Багато негативу було. Я все життя грав під 22-м номером, але Динамо, 7-й номер – це була така мрія. Хотілося, а виправдав я його чи ні? Це тільки я собі можу сказати.

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Це від душі було. Я підійшов сам до Ярмоленка і сказав: "Значить, так і повинно було бути". Мені казали, що він класний мужик, а зараз я переконався в цьому. Дуже велика повага до цього футболіста. Він прийшов і каже: "Мені однаково". Я сказав: "Та ні, забирай. Я візьму собі 22-й номер, під ним у мене більше йшло в Зорі. Може, треба номер змінити".

Ярмоленко потім ще три дні підходив до мене і питав: "Точно змінюєш номер?". Говорив, що готовий грати під іншим номером, але я сказав: "Забирай, все нормально". І я зовсім не шкодую, що змінив номер. Тоді вболівальники почали писати: "Дякую", – розповів Кабаєв в інтерв'ю Tribuna.

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