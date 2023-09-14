"Шахтер не получает столько критики, как Динамо": игрок киевлян пожаловался на неравную оценку со стороны болельщиков
Полузащитник Динамо Владислав Кабаев не может понять, почему украинские гранды получают разные оценки среди болельщиков.
"Я заметил, что даже сейчас, когда Шахтер плохо играет, он не получает столько критики, как мы. А Динамо под такой лупой... Даже если выиграем, найдут за что зацепиться, что мы не так выиграли. "Луческу – уходи, Кабаев – то, то и то" – да успокойтесь уже.
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Говорят, не читайте, что о вас пишут. Но как не читать, если заходишь в интернет, и у тебя сразу открывается первая статья – бах! Как тут не прочитать? Потом листаешь дальше, и тут опять статья о том же. Сообщения пишут, хоть удаляй инстаграм и не читай", – поделился Кабаев в интервью Tribuna.
Заметим, что Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ после 6 сыгранных матчей (14 очков). Динамо сыграло всего 3 поединка, а потому набрало 6 пунктов и расположилось на 10 строчке.
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