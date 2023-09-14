"Я заметил, что даже сейчас, когда Шахтер плохо играет, он не получает столько критики, как мы. А Динамо под такой лупой... Даже если выиграем, найдут за что зацепиться, что мы не так выиграли. "Луческу – уходи, Кабаев – то, то и то" – да успокойтесь уже.

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Говорят, не читайте, что о вас пишут. Но как не читать, если заходишь в интернет, и у тебя сразу открывается первая статья – бах! Как тут не прочитать? Потом листаешь дальше, и тут опять статья о том же. Сообщения пишут, хоть удаляй инстаграм и не читай", – поделился Кабаев в интервью Tribuna.

Заметим, что Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ после 6 сыгранных матчей (14 очков). Динамо сыграло всего 3 поединка, а потому набрало 6 пунктов и расположилось на 10 строчке.

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