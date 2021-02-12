Шахтар сподівається уникнути зайвих навантажень для своїх гравців у період міжсезоння.

Донеччани опинилися серед тих клубів, які не хочуть відпускати гравців для участі в Олімпіаді-2020 за збірну Бразилії, стверджує Portal Esmeraldino.

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Як і Євро, змагання в Токіо довелося перенести на поточний рік. Олімпіада триватиме з 23 липня по 8 серпня – зазвичай саме в ці дні відбуваються завершальні дні підготовки українських клубів і стартують перші тури УПЛ. Оскільки для футбольного турніру Олімпіади окреме вікно ФІФА не передбачене, то клуби мають право не відпускати своїх гравців до збірних.

Зазначається, що хавбек Шахтаря Майкон входить до списку ключових виконавців, яких прагне запросити тренер Бразилії U-23 Андре Жардін. Регулярні виклики також отримували Додо, Тете і Маркос Антоніо.

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