Донецький клуб, схоже, все ще перебуває у пошуках підсилення атакувальної лінії.

Шахтар контактує з Лудогорцем щодо бомбардира Бернарда Текпетея, стверджує Sportsworldghana. Проте суперником у боротьбі є Динамо Загреб.

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Джерело наголошує, що хорватська команда, у якій колись грав Йовічевіч і яку потім тренував, близька до переходу ганця. Загребці, які запропонували за 25-річного нападника 5 мільйонів євро, намагаються оформити трансфер до 15 лютого (кінця вікна).

Попри це, Шахтар веде активні перемовини й прагне поцупити одного з найкращих іноземців чемпіонату Болгарії. Цього сезону Текпетей провів 34 поєдинки за Лудогорець, у яких відзначився 10 голами й 8 асистами.

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