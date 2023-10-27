"Команда сделала все, что я просил - играть смело, пытаться демонстрировать красивый футбол. Не могу не гордиться игроками, несмотря на поражение. Мы провели только одно занятие и встретились с игроками лишь несколько раз. Футболисты показали, что могут соревноваться и показывать свой футбол. Мне это нравится.

"Год-два, может и продержится": Маркевич не верит в перспективы Пушича во главе Шахтера

Относительно матча, то качество берет свое, а у Барселоны качество на самом высоком уровне. Я пришел сюда, потому что увидел потенциал Шахтера. Есть пространство в развитии. Шахтер хочет и может играть. Меня это устраивает", – поделился Пушич в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, что Марино Пушич возглавил Шахтер 24 октября и уже дебютировал во главе "горняков" в матче Лиги чемпионов против Барселоны – поражение (1:2). Контракт со специалистом рассчитан до 2025 года.

Шахтер проиграл Барселоне в ЛЧ – каталонская молодежь наказала, но "горняки" имели шансы на сенсацию с новым тренером