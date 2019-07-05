Шахтар контактував з Порту щодо трансферу нігерійського хавбека

Шахтар може підписати нігерійського хавбека Порту Мікела Агу.

Донецький клуб цікавиться можливістю підписання опорного півзахисника Мікела Агу. "Гірники" навіть контактували з Порту щодо трансферу нігерійця, повідомляє Record.pt.

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До слова, минулий сезон 26-річний хавбек провів у Віторії Сетубал на правах оренди. В активі Агу 22 поєдинки в усіх турнірах, 1 гол та 1 результативна передача.

Крім того, в активі опорного півзахисника 7 поєдинків за збірну Нігерії, прямо зараз Агу разом з національною командою бере участь у КАН, де Нігерія пробилась до 1/8 фіналу.

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