Шахтар – Колос: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Шахтар зустрічається з Колосом у рамках 8 туру УПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Шахтар – Колос стартує о 17:00. Дивитися гру в прямому етері можна на телеканалі Setanta Sports+ і на платформі офіційного транслятора. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн зустрічі.
Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ
Стартові склади команд
Шахтар: Трубін – Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Назарина, Степаненко – Зубков, Судаков, Мудрик – Сікан.
Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Бондар, Тотовицький, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Тейлор, Козік, Петряк.
Колос: Волинець – Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець – Смирний, Оріховський – Болбат, Ільїн, Мякушко – Безбородько.
Запасні: Маханьков, Фесюн, Золотов, Гончаренко, Чорноморець, Богданов, Задоя, Ісаєнко, Лисенко, Попов, Кузик.