Шахтер – Колос: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ
Шахтер встречается с Колосом в рамках 8-го тура УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Шахтер – Колос стартует в 17:00. Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале Setanta Sports+ и на платформе официального транслятора. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн встречи.
Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ
Стартовые составы команд
Шахтер: Трубин – Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Назарина, Степаненко – Зубков, Судаков, Мудрик – Сикан.
Запасные: Шевченко, Пятов, Траоре, Бондарь, Тотовицкий, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Тейлор, Козик, Петряк.
Колос: Волынец – Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец – Смирный, Ориховский – Болбат, Ильин, Мякушко – Безбородько.
Запасные: Маханьков, Фесюн, Золотов, Гончаренко, Черноморец, Богданов, Задоя, Исаенко, Лысенко, Попов, Кузик.