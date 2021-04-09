Гранди українського футболу – Шахтар і Динамо – напередодні дуелі у 22-му турі УПЛ проведуть ще одну історичну зустріч, повідомляє Sport.ua.

Шахтар – Динамо: УПЛ затвердила дату і час проведення Класичного

Лідери чемпіонату України планують зійтися у двобої у першому в історії клубів кіберспортивному поєдинку. За інформацією видання, клуби знаходяться на фінальній стадії переговорів щодо організації "українського кібер-класико". Хто з гравців представлятиме команди і яким буде формат матчу – поки не розголошується.

Нагадаємо, Класичне відбудеться 17 квітня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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