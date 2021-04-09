Гранды украинского футбола – Шахтер и Динамо – накануне дуэли в 22-м туре УПЛ проведут еще одну историческую встречу, сообщает Sport.ua.

Шахтер – Динамо: УПЛ утвердила дату и время проведения Классического

Лидеры чемпионата Украины планируют сойтись в битве в первом в истории клубов киберспортивном поединке. По информации издания, клубы находятся на финальной стадии переговоров по организации "украинского кибер-классико". Кто из игроков будет представлять команды и каким будет формат матча – пока не разглашается.

Напомним, Классическое состоится 17 апреля на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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