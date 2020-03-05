Шахтар – Вольфсбург: матч у Харкові викликав шалений ажіотаж серед вболівальників

Шахтар відзвітував про неабиякий попит на квитки на домашній матч 1/8 Ліги Європи проти Вольфсбурга.

За перші три дні вільного продажу вже реалізовано 10 тисяч квитків, інформує офіційний твіттер "гірників".

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Це гарантує заповнення чверті місць на стадіоні Металіст, хоча до матчу-відповіді у Харкові залишається ще два тижні. Спочатку (12 березня) Шахтарю доведеться поїхати в Німеччину і спробувати забезпечити собі хороший плацдарм для проходу у наступну стадію Ліги Європи.

Нагадаємо, у 1/16 фіналу команда Луїша Каштру здолала Бенфіку. На домашній матч "гірників" проти португальців зібралося трохи більше половини стадіону Металіст – 24 429 глядачів.

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