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Шахтар – Вольфсбург: матч у Харкові викликав шалений ажіотаж серед вболівальників

08:26 42 Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: матч у Харкові викликав шалений ажіотаж серед вболівальників
Фанати Шахтаря / Фото з відкритих джерел

Шахтар відзвітував про неабиякий попит на квитки на домашній матч 1/8 Ліги Європи проти Вольфсбурга.

 

За перші три дні вільного продажу вже реалізовано 10 тисяч квитків, інформує офіційний твіттер "гірників".

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Це гарантує заповнення чверті місць на стадіоні Металіст, хоча до матчу-відповіді у Харкові залишається ще два тижні. Спочатку (12 березня) Шахтарю доведеться поїхати в Німеччину і спробувати забезпечити собі хороший плацдарм для проходу у наступну стадію Ліги Європи.

Нагадаємо, у 1/16 фіналу команда Луїша Каштру здолала Бенфіку. На домашній матч "гірників" проти португальців зібралося трохи більше половини стадіону Металіст – 24 429 глядачів.

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Теги
Ліга Європи квитки на футбол футбольні фанати Шахтар - Вольфсбург Шахтар Шахтар
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