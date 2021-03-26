Схоже, що Шахтар не планує прощатись із Луїшом Каштру навіть попри не надто вдалий сезон.

Шахтар готує нову дворічну угоду з Луїшем Каштру, повідомляє телеграм-канал Динамо Киев Inside. Зазначається, що продовження співпраці – ініціатива президента клубу Ріната Ахметова, який начебто задоволений роботою португальця у перебудові команди.

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"Гірники" у поточному сезоні продовжують боротьбу лише за чемпіонство України – команда встигла вилетіти від Роми у Лізі Європи та від Агробізнеса в Кубку України. В УПЛ Шахтар поступається Динамо сімома очками, посідаючи другу сходинку.

Нагадаємо, Каштру очолив донецький клуб влітку 2019 року та виграв чемпіонат України з рекордним відривом у 23 очки.

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